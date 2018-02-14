На фармфірмі "Борщагівка" - новий генеральний директор

Людмила Безпалько очолювала компанію протягом 41 року.

На фармацевтичній фірмі "Борщагівка" обрано нового генерального директора.

Про йдеться в офіційній заяві щодо припинення виконання обов’язків генерального директора БХФЗ Людмили Безпалько, наданій УНІАН.

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13 лютого 2018 року під час позачергових загальних зборів акціонерів БХФЗ було підтримано рішення обрати новим генеральним директором компанії Здаревську Юлію Михайлівну строком на три роки. Раніше Юлія Здаревська займала посаду Головного економіста БХФЗ.

Людмила Василівна Безпалько, колишній генеральний директор БХФЗ, очолювала компанію протягом 41 року. Спочатку як керівник виробництва, потім – генеральний директор.

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Під керівництвом Людмили Безпалько, БХФЗ став науково-виробничим центром. Більше 20 років підприємство займається розробкою власних оригінальних препаратів, які вже встигли врятувати життя тисяч пацієнтів в Україні та за кордоном.