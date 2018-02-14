Держпродспоживслужба України поглибить співпрацю з ВООЗ та ФАО

Сторони обговорили основні завдання Держпродспоживслужби.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поглибить співпрацю із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ) та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

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Про це повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі України.

Під час зустрічі представників організацій, було домовлено про посилення зв'язків та систематичні зустрічі. Сторони обговорили основні завдання служби та виклики, які стоять перед нею у галуз безпечності харчових продуктів та санітарного благополуччя населення, удосконалення української нормативно-правової бази у галузі безпечності продуктів харчування та ветеринарії.

Учасники зустрічі проаналізували використання програмного забезпечення в роботі Держпродспоживслужби та відповідності до європейських вимог.