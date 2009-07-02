Лікарі витягнули із шлунку 8-місячної дитини ...шпильку

Шпилька, яку лікарі витягнули з шлунку 8-місячної дитини, у Запоріжжі, у четвер, 25 червня 2009 р.

8-місячний Микита з Мелітополя проковтнув шпильку, яку батьки причепили йому від пристріту. Транспортувала дитину з Мелітополя до Запоріжжя спеціальна бригада "Швидкої допомоги". Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні з хірургічної роботи Євген Копилов закрив і проштовхнув шпильку до шлунку. Через 2 доби, не дочекавшись виходу шпильки природним чином, її витягнули за допомогою ендоскопічних петель.

Фото Анатолія Мудрика / УНІАН