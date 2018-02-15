За минулий тиждень в Україні через грип померли дві маленькі дитини

Однією з причин летальних випадків могло стати пізнє звернення за медичною допомогою.

За минулий тиждень в Україні через грип померли дві дитини до 7 років.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, епідемічні пороги перевищені до 25 % у 5 областях України: Вінницькій на 8,1 %, Волинській – 7,7 %, Житомирській – 12,3 %, Рівненська – 4,7 % та Хмельницькій на 5,7 %.

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Епідеміологи підкреслюють, що це свідчить про середню інтенсивність активності грипу та ГРВ.

Загалом на грип та ГРВІ в Україні захворіли 258 036 осіб, із них 70% - діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

Госпіталізовано 3 % осіб від загальної кількості захворілих, що залишається на рівні минулого тижня. Найбільше госпіталізовано дітей віком до 4 років, найменше – осіб старше 65 років.

На звітному тижні зареєстровано два летальні випадки від грипу та ГРВІ серед двох дітей віком до 7 років. Однією з причин летальних випадків могло стати пізнє звернення за медичною допомогою.

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У віковій структурі випадків ГРІ дитяче населення становить 70 %, із них найбільше дітей шкільного віку, а доросле – 30 %, із них найбільше осіб вікової групи 30 - 64 роки.

У віковій структурі випадків ТГРІ дитяче населення становить 45 %, доросле – 55 % .