Розгадана таємниця шизофренії

Зроблено важливе відкриття, яке дозволить розробити нові методи лікування шизофренії і біполярного афектного розладу, повідомляє The Independent. Виявилося, що ці два захворювання розвиваються на основі одних і тих же генетичних дефектів, підкреслює журналіст Стів Коннор. Тим часом традиційна психіатрія вважає, що шизофренія і біполярний афектний розлад - два різні захворювання.

Генетична обумовленість шизофренії розглядалася трьома самостійними міжнародними групами вчених на матеріалі обстежень приблизно 15 тисяч хворих і 50 тисяч здорових людей. "В результаті виявилося, що ризик виникнення хвороби залежить від тисяч мізерних генетичних мутацій, - пише газета. Кожна мутація підвищує ризик шизофренії приблизно на 0,2%, але всі мутації в цілому супроводять як мінімум третину випадків захворювання.

Саме вражаюче, що один і той же набір варіацій мутацій пов`язаний як з шизофренією, так і з біполярним афектним розладом (маніакально-депресивним психозом). "Можливо, обидва розлади породжуються загальною вадою розвитку мозку. Звичайно, ключове питання в тому, чому у одних виникає шизофренія, а у інших біполярний розлад", - припустив Томас Інзел, директор Національного інституту психічного здоров`я США, який частково спонсорував дослідження.

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