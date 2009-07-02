Шведи створюють новий метод лікування алкоголізму

Учені з Академії Салгренська в Гетеборзі, Швеція, виявили раніше невивчений мозковий механізм, з яким алкогольна залежність формується із залученням шлункового гормону греліну.

Коли дія греліну на мозок заблокована, алкоголь у меншій мірі впливає на внутрішню систему заохочень організму. Це важливе відкриття, яке цілком може привести до розробки нової методики лікування залежності.

Грелін — це гормон, що виробляється в шлунку. Його сигнали в мозок збільшують відчуття голоду.

«Якщо нам вдасться розробити ліки, які блокуватимуть рецептори греліну, то у нас нарешті з`явиться ефективний засіб лікування алкогольної залежності», вважає професор Енгель.

innovanews.ru