Шведи створюють новий метод лікування алкоголізму
17:57, 02 липня 2009Країна
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Використовують шлунковий гормон
Учені з Академії Салгренська в Гетеборзі, Швеція, виявили раніше невивчений мозковий механізм, з яким алкогольна залежність формується із залученням шлункового гормону греліну.
Коли дія греліну на мозок заблокована, алкоголь у меншій мірі впливає на внутрішню систему заохочень організму. Це важливе відкриття, яке цілком може привести до розробки нової методики лікування залежності.
Грелін — це гормон, що виробляється в шлунку. Його сигнали в мозок збільшують відчуття голоду.
«Якщо нам вдасться розробити ліки, які блокуватимуть рецептори греліну, то у нас нарешті з`явиться ефективний засіб лікування алкогольної залежності», вважає професор Енгель.
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