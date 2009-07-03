Від жорстокого поводження у дітей розвивається рак

Дослідники з Університету Торонто (Канада) дійшли висновку, що жорстоке поводження з дитиною збільшує у неї ризик розвитку онкологічних захворювань в подальшому житті на 49%, повідомляє видання HealthDay News.

Навіть якщо врахувати чинники, що впливають на стан здоров`я (дитячі чинники стресу, куріння, споживання алкоголю і брак фізичної активності), зв`язок між фізичним насильством і виникненням раку залишається значним.

Учені вважають, що пояснити цю залежність допоможе вивчення порушень функції вироблення кортизолу - життєво важливого стероїдного гормону, який бере участь в регуляції багатьох обмінних (біохімічних) процесів і грає ключову роль в захисних реакціях організму на стрес і голод.

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