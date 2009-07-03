Суниця - найкорисніша ягода

Це найкорисніша ягода. Вона містить багато вітаміну С. Влітку він нам потрібний для підтримки тонусу капілярів — завдяки цьому вони не пропускають зайву рідину в тканини. В результаті наші ноги і обличчя не набрякають — навіть не дивлячись на те що п`ємо багато рідини. Цей ефект вітаміну С доповнюється сечогінною дією, який надають ці ягоди завдяки високому вмісту калію. А гіпертонікам і тим, хто страждає набряками, ця ягідка і зовсім буде лікувальною — тиск нормалізується, набряки зменшаться. Одночасно вітамін С стимулює залози-наднирки: вони викидають гормони адреналін і кортизол, які підвищують працездатність. Тому суницю не варто вживати на ніч, краще — в першій половині дня.

Окрім вітаміну С, в суниці є немало вітамінів групи В. Вони виконують роль прискорювачів обмінних реакцій усередині клітин, тобто дозволяють витягувати енергію з продуктів переварювання і направляти її на забезпечення будь-якого виду роботи. Ці вітаміни додають енергійності і сприяють схудненню.

З мікроелементів в суниці більше всього заліза — елементу, який забезпечує насичення організму киснем.

Що стосується того, скільки потрібно з`їсти суниці, щоб одержати добову дозу вітамінів, то це приблизно 2 склянки.

НЕ ТІЛЬКИ ВСЕРЕДИНУ, АЛЕ І ЗОВНІ. Ягоди суниці можна застосовувати не тільки всередину, але і зовнішньо. По-перше, якщо ви порізалися, то змазування свіжим соком суниці допоможе рані швидше затягнутися і зупинити кровотечу.

ЛИСТЯ ТЕЖ КОРИСНЕ. Окрім ягід, у суниці корисне і листя, тому, коли збираєте суницю, можна зривати і їх. Вони багаті флавоноїдом рутином, який володіє антиоксидантною властивістю і допомагає виводити з організму зайвий холестерин, а значить віддаляти настання атеросклерозу і продовжувати молодість.

Кому не можна

Вживання суниці протипоказане при тривалих печінкових коліках, гастритах з підвищеною кислотністю і індивідуальній нестерпності.

segodnya.ua