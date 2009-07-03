Позитивні відеоігри роблять дітей добрішими

Деякі відеоігри можуть зробити дітей добрішими і прищепити відчуття безкорисливої допомоги, стверджують психологи. На їх думку, ігри з соціальними елементами сприяють тому, що діти і підлітки будуть настроєні допомагати оточуючим після завершення гри.

Міжнародні дослідження по впливу відеоігор на психіку і особистісні якості проводилися в США, Японії, Сінгапурі і Малайзії. Проаналізувавши десятки досліджень, американські фахівці Університету штату Айова і Університету Мічігану дійсно знайшли зв`язок між комп`ютерними іграми з насильницьким змістом і агресивною поведінкою у школярів. Але в той же час експерти вперше виявили, що відеоігри можуть чинити позитивну дію на поведінкові норми гравців з трьох різних вікових груп і дуже різних культурних традицій.

uaua.info