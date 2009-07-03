Як правильно лікуватися грязями?

Пам`ятайте, що грязелікування — сильнодіюча процедура: варто небагато пересидіти — і може «схопити» серце. Тому лікарі рекомендують займатися цим тільки після медконсультації. Розкриємо секрет — суть консультації зведеться до декількох правил, і якщо ви їх строго дотримуватиметеся, можна помазатися «грязюкою» і самостійно.

1. Проводьте процедуру не натщесерце і не відразу після їжі, а через 30—40 хв. після легкого сніданку. Інакше можна відчути слабкість.

2. Наносьте грязь тільки на те місце, яке турбує. Наприклад, при радикулітах — на область хребта і сідниці, при гастритах — на область шлунку, при хворобах жовчного міхура — на праве підребер`я, при простатиті, аднекситі — за типом «боягузів». Намазуватися цілком з голови до ніг не варто. А вже куди і зовсім не можна наносити грязь, так це на ділянку серця — це може викликати порушення серцевого ритму.

3. Дотримуйтеся тривалості аплікації — 30—40 хв. Менше недостатньо, більше — може турбувати голова і серце.

4. Під час сеансу грязелікування не паліть: при цьому звужуються судини, що зменшує корисність процедури.

5. Після того, як змили грязь, відпочиньте 30—40 хв. Якщо відразу підете, може бути запаморочення.

Курс лікування в більшості випадків складає 2—3 тижні, процедури проводяться раз на день або через день. Після цього здоров`я поліпшується поступово, часто через 5—6 тижнів. Всього на курс рекомендується близько 12—15 процедур. Ефект може зберігатися від декількох місяців до напівроку. Для підтримки його бажано проводити курси грязетерапії 2—3 рази на рік. Це можна робити за допомогою грязей, що продаються в аптеках.

Грязями лікуватися не можна: людям з туберкульозом легенів, варикозом, астмою, діабетом, новоутвореннями, психічними захворюваннями, кровотечами, нефритом, гіпертонією, вагітним.

segodnya.ua