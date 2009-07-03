Чим корисна липа?

Як заготовлювати липу? Липовий цвіт збирайте, коли велика частина квітів розпустилася, а інші ще знаходяться в бутонах. Не робіть цього після дощу або роси: мокрі квіти ви не зможете правильно заготовити. І не зривайте їх з дерев біля дороги: вони будуть дуже запорошеними. Збирайте липу в коробку, а не в пакет, щоб квіти не «упріли». Після збору викладете їх тонким шаром на папір і помістите в темне, добре провітрюване приміщення. Коли липа висохне, зсипте її в паперовий пакет або дерев`яний ящик. Зберігати її можна протягом 2—3 років.

Від чого допоможе липа

Від кишкової коліки

Щоб зняти здуття і коліку, можна прийняти ванни з липовим цвітом: 8 жмень липового цвіту заварите 1 л гарячої води, закип`ятіть, дайте настоятися і вилийте в гарячу ванну. Тривалість ванни — 15 хвилин перед сном.

Від стоматиту, ангіни і гінгівіту

Липовий відвар знімає запалення порожнини рота і горла. Змішайте липу (квітки) — 2 частини і квітки ромашки — 3 частини. 1 ст. л. цієї суміші залийте 1 ст. кип`ятку, укутайте на 30 хв. і процідіть. Полощіть горло кілька разів в день до зникнення запалення.

Від кашлю

Зробіть суміш з липи, малини (плоди), мати-й-мачухи (листя), материнки (трава) — по 20 г кожного інгредієнта. Візьміть 2 ст. л. збору, заваріть 2 ст. киплячої води, настоюйте 10 хв., а потім процідіть. Приймайте відвар гарячим по півсклянки перед сном впродовж двох тижнів. Потім зробіть двотижневу перерву і повторіть курс.

Від жіночих хвороб

При запаленні жіночих статевих шляхів можна робити липові спринцювання. Для цього приготуйте настій з липового цвіту — 40 г, і квіток ромашки — 60 р. Залийте 4 ст. л. суміші стаканом кип`ятку, дайте настоятися 20 хв., процідіть і спринцюйтеся в теплому вигляді двічі в день до зникнення запалення.

Від ревматизму

Приготуйте настій з липового цвіту, сушеної малини і шавлії. Візьміть 2 ст. л. приготованої суміші, залийте 1 скл. крутого кип`ятку і дайте настоятися під кришкою протягом 1 години. Пити відвар потрібно теплим перед сном, поки кашель повністю не зникне.

newsme.com.ua