Кістки вегетаріанців слабші, ніж у м’ясоїдів

Люди, що дотримуються вегетаріанської дієти, мають слабші кістки, ніж ті, хто їдять м`ясо. Про це заявили австралійські дослідники.

В рамках сумісного австралійсько-в`єтнамського дослідження про зв`язок структури кісток з раціоном харчування було оглянуто 2.700 чоловік. У результаті учені прийшли до висновку, що щільність кісток у вегетаріанців на п`ять відсотків менша, ніж у м’ясоїдів, відзначає провідний дослідник Туан Нгуєн.

Ця проблема найчіткіше виражена у веганів, які виключають із свого раціону абсолютно всі продукти тваринного походження. Їх кістки слабші на шість відсотків.

"Отримані результати свідчать про те, що вегетаріанські дієти, особливо дієти веганів, призводять до того, що їх кістки втрачають свою мінеральну щільність", - наголошується в дослідженні, результати якого були опубліковані в американському журналі Clinical Nutrition ("Клінічне харчування").

newsland.ru