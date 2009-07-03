У США заборонять парацетамол

Ліки з парацетамолом, як, зокрема, вікодин, потрапили в список препаратів, випуск яких незабаром може бути заборонений або обмежений в США.

Федеральна експертна група порекомендувала Управлінню по контролю за продуктами і ліками США (FDA) заборонити в країні застосування препаратів, що містять поєднання парацетамола і наркотичних анальгетиків.

До числа цих препаратів входять, наприклад, вікодин (парацетамол з гідрокодоном) і перкоцет (парацетамол з оксикодоном). У США такі ліки призначаються щорічно більш як 100 мільйонів разів.

Приводом для такої рекомендації став той факт, що передозування парацетамола є провідною причиною незворотного пошкодження печінки. Оскільки наркотичні анальгетики з часом вимагають підвищення дози для досягнення колишнього ефекту, а вікодин і подібні ліки містять фіксовані комбінації речовин, прийом все більшої кількості пігулок часто приводить до такого передозування. Воно стає причиною 42 тисяч госпіталізацій і більш ніж 400 смертей в США щорічно.

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