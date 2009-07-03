Зупинити поширення грипу A/H1N1 в світі поки що не вдається

Зупинити стрімке поширення грипу A/H1N1 не вдається, незважаючи на надзвичайні заходи, вжиті світовою спільнотою.

Про це заявила вчора ввечері генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН, передає РІА «Новости».

"Випадки захворювання на грип A/H1N1 зареєстровані більш ніж у 100 країнах. Поширення нового вірусу грипу в світі стрімкого росте, незважаючи на надзвичайні заході, що вживаються, і введенню максимального рівня загрози пандемії, зупинити стрімке розповсюдження грипу A/H1N1 поки що не вдається", - цитують мексиканські ЗМІ слова гендиректора ВООЗ на міжнародному симпозіумі з проблеми вірусу грипу A/H1N1, що проходить у Канкуні.

За її словами, найбільш тривожна ситуація складається в країнах Південної Америки, насамперед в Аргентині і Чилі, де вже настала зима. В Аргентині за останній час зареєстровано майже 1,6 тисячі випадків зараження новим вірусом, з них 26 смертельних випадків. У Чилі число хворих уже перевищило 7,3 тисячі чоловік, 15 пацієнтів померли. Згідно з оцінками чилійського Мінохорониздоров`я, найближчим часом доведеться госпіталізовувати щодоби майже 140 дітей, не рахуючи дорослих.

За оцінками фахівців, що виступили на симпозіумі, Європа також до кінця літа зіткнеться зі спалахом захворювання на грип A/H1N1. Так, на думку міністра охорони здоров`я Великобританії Енді БЕРНХАМА, до кінця серпня щодня на грипом A/H1N1 захворюватимуть майже 100 тис. британців. На даний момент Великобританія за числом хворих на грип A/H1N1 посідає перше місце в Європі, зараз цей показник становить майже 7,5 тис. чоловік.

Велике занепокоєння у фахівців, які беруть участь у міжнародному симпозіумі, викликала інформація про перший випадок мутації вірусу грипу A/H1N1, коли він виявився стійким до дії препарату Tamiflu. У свою чергу, міністр охорони здоров`я Іспанії Тринідад ХІМЕНЕС обнародувала дані про те, що найуразливішими до нового вірусу грипу є вагітні жінки. "Це пов`язано з тим, що вагітність часто супроводжується симптомами, схожими із захворюванням на грип, і їх можна сплутати. По-друге, імунна система в період вагітності ослаблена", - сказала міністр.

Також мексиканські фахівці повідомили про те, що в Мексиці відмічені повторні випадки масових захворювань людини новим вірусом грипу. За даними Міністерства охорони здоров`я цієї латиноамериканської країни, в південних штатах Ч’япас і Юкатан число хворих в останні дні збільшилося більш ніж на 50%. На думку мексиканських лікарів, це тривожний сигнал, який свідчить про стійкість і вірусу і його здатність відроджуватися.