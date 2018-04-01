Пластиковий посуд: Більше шкоди чи користі?

Ще якихось десять-п`ятнадцять років тому одноразовий пластиковий посуд і різноманітна харчова упаковка була в нашій країні чудасією. У магазинах харчові продукти, наприклад, ковбасу, сири, масло, завертали в щільний коричневий папір, клали в сіточки, і ні у кого не виникало з приводу цього ніяких питань. Зараз же пластикової тари і харчової упаковки така кількість і вона так міцно увійшла до нашого життя, що іншим разом замислюєшся, а чи безпечна вона для здоров`я і довголіття людини? Звичайно, ніхто не заперечує, що одноразовий посуд і тара дуже зручні, спрощують людям життя у багатьох відношеннях. Проте безпека полімерного матеріалу, з якого виготовлені ці товари, викликає деяке побоювання не тільки серед обивателів, але в деяких випадках і серед учених-дослідників. Тому, зрозуміло, що серед людей існує немало міфів і пересудів про шкоду пластикового посуду. Спробуємо розібратися, що з них, правда, а що - лише вигадка.

Думка 1. Матеріали, з яких виготовляються одноразові упаковки і посуд, абсолютно нешкідливі для людини. Це абсолютно правильно. Пластиковий посуд виготовляють з полімерів. І перш ніж запустити ці самі полімери в масове виробництво учені не один рік вивчали їх властивості і вплив на людину в спеціальних лабораторіях. Їх головним вердиктом стало рішення дозволити використовувати цей матеріал при виготовленні одноразового посуду, тому що якщо дотримані всі технологічні правила і нюанси під час виробництва і при правильному коростуванні, вироби з полімерних матеріалів не несуть ніякої шкоди здоров`ю людині. МОЗ України прийняв до уваги результати позитивної токсико-гігієнічної експертизи експертів і дозволив виробництво одноразового посуду і упаковки.

Думка 2. Вироби з пластику і полімерних матеріалів можна використовувати неодноразово. Це неправильно. Іншими словами, одноразовий посуд і упаковка тому і називається одноразовою, що використовується один раз. Якщо ви придбали, наприклад, газовану воду в пластиковій пляшці, то по закінченні напою і пляшка повинна відправитися у відро для сміття. Не варто використовувати її як посудину для зберігання молока, компоту, квасу і т.д. Адже висока температура продуктів або повітря, тривалий контакт з харчовими продуктами, ультрафіолетові промені і кисень сприяють "старінню" полімерних матеріалів. Як результат, з них виробляються речовини, шкідливі для організму людини, які переходять в харчові продукти, що зберігаються в такій тарі. Тобто молоко, компот, квас або інші продукти стають токсичними і небезпечними для людини.

Думка 3. Матеріали, які, використовуються при виготовленні одноразового посуду, можуть викликати онкологічні захворювання. На жаль, це правда. Але це лише у тому випадку, коли одноразовий посуд виготовляється на безконтрольному виробництві або неправильно зберігається. Тоді полімерні речовини, які входять до складу виробу виділяють в повітря і навколишнє середовище розрізнені токсичні сполуки, які мають специфічний неприємний запах. Таких сполук може налічуватися до п`ятнадцяти. Вони є небезпечними для здоров`я і якщо потрапляють в організм людини разом з їжею, то автоматично стають причиною поганого самопочуття: може спостерігатися відчуття незрозумілого дискомфорту без певної локалізації, головний біль, загальна втома, алергія, навіть напади бронхіальної астми. Учені провели серію експериментів на тваринах, і результати були однозначними: деякі токсичні сполуки, що виділяються неправильно виготовленими виробами з полімерів, при попаданні в організм можуть стати причиною злоякісних пухлин і навіть природженої потворності - при попаданні в організм вагітної жінки.

Думка 4. Пластиковий посуд українського виробництва безпечніший і якісніший за закордонний аналог. Не зовсім і не завжди. За великим рахунком, в якій країні виготовляється одноразовий посуд - немає великого значення. Набагато пильніше потрібно придивлятися до фірми-виробника. Тобто якщо фірма слідує всім правилам виробництва і є законопокірною, то на виробах повинні указуватися: код, назва матеріалу, з якого виготовлений товар, а також, і це обов`язкова умова – чітка вказівка області застосування товару: для холодних, гарячих, сипких матеріалів, рідини і т.д. Звичайно, якщо ви бачите, що одноразовий посуд сумнівного виробництва, то краще за нього не їсти, тому що в цьому випадку ви ризикуєте своїм здоров`ям і здоров`ям своїх близьких. Дуже часто виготовлена в кустарних умовах і сумнівними фірмами пластикова одноразова тара, посуд і упаковка може вміщати важкі метали, фарбники і інші шкідливі хімічні речовини, небезпечні для здоров`я людини.

Думка 5. Тара і посуд зі скла і кераміки безпечніші для здоров`я. Це правда. Проте потрібно мати на увазі, що у пластика є свої вагомі переваги. Він легший і міцніший, ніж скло, тому його зручно брати з собою на відпочинок за місто або в туристичні поїздки. З іншого боку, в європейських країнах останнім часом намітилася тенденція відмови від пластикового одноразового посуду на користь скляного. Але це відбувається не тільки унаслідок потенційної небезпеки полімерних матеріалів, які містяться в одноразовому посуді, а, швидше за все, від труднощів утилізації останнього. Адже від того що він дешево коштує, кількість використаних пластикових виробів одноразового застосування неухильно росте. Підсумок цього явища зовсім невтішний: наша планета в буквальному розумінні слова завалена пластиковим посудом і тарою.

Думка 6. Поліетиленові пакети придатні для зберігання будь-яких продуктів в холодильнику. Це правильно, але частково. Річ у тому, що харчові продукти можна зберігати тільки в призначених для цього пакетах, які стійкі до низьких температур. Багато хто не знає, але в звичайних поліетиленових пакетах при охолоджуванні до низьких температур теж можуть виділятися токсичні речовини, шкідливі для здоров`я. Отже, якщо ви вирішили заморозити овочі або фрукти, для їх вживання взимку, краще скористатися спеціальною харчовою плівкою, інакше ваші екологічно чисті продукти, вирощені з любов`ю на дачі, можуть з часом ввібрати небезпечні сполуки і стануть причиною отруєння вашого організму.

Ось, напевно, одні з основних премудрощів користування пластиковим одноразовим посудом, тарою і упаковкою. При дотриманні всіх правил використання ці товари не принесуть шкоди організму, а навпаки, тільки полегшать ваше життя.

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