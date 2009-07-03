Недосипання шкодить жіночому серцю

Британські дослідники з Університетського коледжу Лондона і Університету Уоріка виявили, що від тривалості нічного сну залежить рівень концентрації запальних маркерів (індикаторів серцевих захворювань) в організмі у жінок.

У чоловіків такого зв`язку не виявлено.

Раніше вже було доведено, що люди, які сплять ночами менш як п`ять годин, вмирають від серцево-судинних недуг частіше, ніж ті, хто спить по вісім годин. Останнє дослідження показало, що у жінок, які добре висипаються, вміст інтерлейкіну-6, який провокує запальні процеси, значно нижчий, ніж у тих, хто спить по сім годин на добу. Концентрація ж високочутливого С-реактивного білка (hs-CRP), пов`язаного з серцевими захворюваннями, набагато вища у тих жінок, які сплять менш як п`ять годин за ніч.

compulenta.ru