У столиці відбудеться конкурс з оренди об’єктів медзакладів

Мерія Києва готується виставити на конкурс з оренди 91 об’єкт у медичних муніципальних закладах міста.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, 2 липня у приміщенні мерії відбулось чергове засідання Комісії з розгляду питань щодо використання майна (будівель, споруд, приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності Києва.

«Незалежна оцінка 91 об’єкта оренди комунальної власності Києва буде проведена компаніями-оцінювачами, які були визначені на умовах конкурсу», - наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Таким чином, загалом планується оцінити та підготувати до конкурсу з оренди 91 об’єкт. На вчорашньому засіданні комісії був проведений другий конкурс з відбору оцінювачів, які залучаються до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди. Конкурс відбувся у присутності депутатів Київради та журналістів. На участь у конкурсі подали документи 4 потенційних оцінювача. За результатами конкурсу було відібрано оцінювачів на кожний об’єкт оренди індивідуально.

“Необхідно підкреслити, що проведення такої оцінки є обов’язковою умовою для укладання та переукладання договорів оренди комунального майна», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.