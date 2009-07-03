Підпільний горілчаний цех виготовляв 10 тис. пляшок на добу

У Нікополі управління податкової міліції припинило діяльність підпільного горілчаного цеху з виробничою потужністю 10 тис. пляшок на добу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Дніпропетровській області. Організував незаконне виробництво горілки у приватному будинку місцевий безробітний.

На виробництві були задіяні ще двоє осіб, теж офіційно безробітних. Виготовлена горілка реалізовувалась у торгівельній мережі Нікополя та сусідніх районах.

В ході обшуку з незаконного обігу вилучено понад 2 тис. пляшок готової продукції, близько 1 тис. літрів спирту, 30 тис. підроблених марок акцизного збору.

Згідно з висновком експертизи, рідина у пляшках містила хімічні речовини, які становлять загрозу для здоров`я людей.

Слідчий відділ податкової міліції Нікополя порушив проти організатора підпільного цеху кримінальну справу за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.