Короткозорості можна уникнути завдяки плаванню

Після невдалої операції тридцятирічний Юрій О. практично втратив зір на праве око. Бачити лише контури машин і автобусів для людини, що щодня сідає за кермо, щонайменше небезпечно. Але він вирішив не здаватися і самостійно почав робити... гімнастику для очей. Через місяць він зміг читати правим оком і добре бачити предмети і поблизу, і вдалині.

На питання, скільки часу протягом дня він витрачав на це заняття, відповів: «При першій нагоді: почалася реклама по телевізору - роблю, в машині в пробці стою - роблю... Крім того, я регулярно грав в більярд, а це, як потім з`ясувалося, прекрасне тренування: спочатку ти дивишся на кулю поблизу, націлюючись, кілька разів переводиш погляд з кулі на лузу, яка розташована далеко, а після удару проводжаєш кулю поглядом».

Бути як індіанець

«Гімнастики для очей входять у всі методики поліпшення зору і займають там провідне місце, - говорить офтальмолог, лікар вищої категорії Марина МІНАЄВА. - Така зарядка максимально покращує кровопостачання, тренує м`язи акомодації, які «перемикають» зір з близької на дальню відстань і навпаки. Вона нешкідлива, безпечна, може використовуватися людьми в будь-якому віці і стані (вагітними, ослабленими).

Кожен автор небагато по-своєму інтерпретує вже існуючі методики, але в основу всіх вправ покладено два гімнастичні комплекси - ченців Тибету і американських індіанців».

Велике бачиться на відстані

«У людей, що мають спадкову схильність до короткозорості, але які регулярно займаються плаванням, вона не розвивається», - говорить Марина Мінаєва.

До перенапруження очей приводить постійне і тривале фокусування на близько розташованих предметах. Щоб не допускати цього, візьміть за правило, працюючи за комп`ютером або читаючи, періодично переводити погляд удалину, якщо є можливість - за вікно, і роздивлятися там дрібні предмети.

Встановлено, що, працюючи за комп`ютером, ми моргаємо набагато рідше, а значить, рідше зволожуємо око - з`являється відчуття паління, піску в очах. Виправити ситуацію повинне часте моргання, яке зволожить очі і зніме зорову напругу. Зажмурювання стимулюватиме вироблення слізної рідини.

До речі

На якій відстані від очей повинна бути книга? Поставте руку ліктем на стіл, кінчиками пальців торкніться скроні. Така відстань і повинно бути від очей до робочої поверхні.

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