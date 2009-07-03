Навіщо хлопчиків вакцинувати від раку шийки матки?

Нарівні з дівчатками від раку шийки матки слід щепити хлопчиків. З такою рекомендацією до уряду звернулися представники Британської медичної асоціації (British Medical Association) на щорічних зборах її членів, повідомляє Daily Telegraph.

В більшості випадків рак шийки матки викликається папіломавірусом людини (ВПЛ), передача якого здійснюється при статевих контактах. Також ВПЛ викликає різні ураження шкіри. Враховуючи ці факти, британські лікарі виступили до уряду з пропозицією проводити обов`язкову вакцинацію молодих людей.

Пропозиція була прийнята членами Британської медичної асоціації не дивлячись на заяви її голови, доктора Хаміша Мелдрума (Hamish Meldrum) про те, що витрати на вакцинацію хлопчиків в Англії не будуть економічно виправдані.

Крім того, лікарі запропонували уряду знизити вік, в якому жінкам вперше проводять діагностику раку шийки матки, з 25 до 20 років. Минулого тижня влада відмовилася внести відповідні зміни до законодавства, посилаючись на думку власних експертів, які вважають, що проведення аналізів у молодих жінок дасть безліч помилково-позитивних результатів, що спричинить проведення непотрібного лікування.

medportal.ru