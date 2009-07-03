Батькам і дорослим дітям корисно жити окремо

Дослідники з Великобританії з`ясували, що батьки, які живуть разом з дітьми, частіше страждають від депресії, повідомляє Daily Telegraph. Дослідження провела група фахівців Королівського коледжу в Лондоні (King`s College London) під керівництвом психіатра Мелані Абас (Melanie Abas).

Британські учені опитали більше двох тисяч сімей, що проживають в сільських районах Таїланду. Для участі в дослідженні вік як мінімум одного з членів цих сімей повинен був перевищувати 60 років. Потім всі сім`ї розділили на дві групи: у першій групі хоч би один з дітей виїхав з рідного будинку, в другій – всі діти продовжували жити з батьками.

Дослідники встановили, що у батьків з сімей першої групи депресія зустрічалася набагато рідше. Найбільший рівень депресивних розладів спостерігався в тих сім`ях, де всі діти проживали разом з батьками.

Серед батьків, що проживають окремо від дітей, частіше зустрічалися одружені, такі, що працюють, а також більш молоді. Мелані Абас заявила, що кожний з цих чинників знижує ймовірність розвитку депресії.

Крім того, діти, що виїхали з сім`ї, мають більше можливостей для матеріальної підтримки своїх батьків, що також позитивно позначається на їх психічному стані. Доктор Абас додала, що результати дослідження стали для учених несподіваними.

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