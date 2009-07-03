Шведські хірурги стерилізували чоловіка - помилково

Лікарі з клініки, розташованої в шведському місті Вестерос, помилково виконали хірургічну стерилізацію не потребуючому її чоловікові.

Згідно скарзі пацієнта, поданій в Національну раду з охорони здоров`я і соціального забезпечення, він прийшов в клініку 22 червня для проведення біопсії простати.

Проте лікарі і медсестри не перепровірили дані чоловіка, узятого на операцію, і замість біопсії виконали вазектомію (хірургічна стерилізація чоловіків шляхом перетину або перев`язки сім`явивідної протоки), яка була призначена наступному пацієнтові хірургічної бригади.

Рада почала розслідування за матеріалами скарги.

Подібні випадки періодично трапляються по всьому світу. Відомі випадки, коли хірурги видаляли здоровий орган (легеню, груди, нирку, яєчко) замість хворого, плутали апендикс з яєчником, або виконували операцію не тому пацієнтові.

diapazon.kz