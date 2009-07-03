Блискавка вразила відразу трьох людей

16:30, 03 липня 2009
Країна
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Одна з них загинула

У Закарпатті відразу трьох молодих людей вразила блискавка, один загинув.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, трагедія сталася вчора, 2 липня, після обіду. До Усть-Чорнянської дільничної лікарні, що в Тячівському районі Закарпатської області, доставили трьох молодих людей, яких під час перебування на полонині Плайська вразила блискавка.

Лікарі констатували смерть одного з уражених - 17-річного мешканця села Лопухово Тячівського району.

Як стверджують в Центрі пропаганди, ще двоє мешканців селища Усть-Чорна - 23-х і 28-ми років - отримали опіки середньої ступені важкості. Наразі вони перебувають в лікарні, завдяки вчасно наданій кваліфікованій лікарській допомозі їх життю вже нічого не загрожує.

Рятувальники також стверджують, що обставини загибелі та травмування людей ще з’ясовуються.

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