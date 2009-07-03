В Україні зменшуватимуть вживання тютюнових виробів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, в ухваленому 11 червня Верховною Радою законі передбачено заборону роздрібної та оптової торгівлі, виробництво (крім виробництва для експорту), імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів «із використанням на їх упаковці інформації, яка може вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров’я, включаючи будь-який термін, опис, торговельну марку, символічний або будь-який інший знак, що прямо чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як «із низьким вмістом смол», «легкі», «дуже легкі», «м’які» та їх аналоги іншими мовами.

Перелік термінів, описів, торговельних марок, символічних або будь-яких інших знаків, які заборонено використовувати на упаковці тютюнових виробів, розробляється, затверджується і не рідше ніж раз на 3 роки переглядається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Згідно із законом, виробник або імпортер тютюнових виробів зобов’язаний вміщувати в упаковку тютюнових виробів вкладення, на якому буде міститися інформація про шкідливість куріння та рекомендації щодо можливих шляхів позбавлення залежності від вживання тютюнових виробів.

Текст та оформлення таких вкладень визначається і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Будь-які інші вкладення, або іншу текстову чи графічну інформацію, не передбачену законодавством, розміщувати всередині упаковки тютюнових виробів, на упаковці тютюнових виробів або на їх прозорій обгортці забороняється.

Крім того, забороняється виготовлення та продаж цукерок, закусок, іграшок чи інших товарів дитячого асортименту у формі тютюнових виробів, що привертають увагу неповнолітніх. Забороняється безкоштовне (або як приз за участь в будь-якому конкурсі) поширення (або обмін на будь-які товари або предмети) тютюнових виробів серед населення. Забороняється поштучна реалізація тютюнових виробів (крім сигар).

Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту нікотину і смоли, а також інших шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я має право встановлювати гранично допустимі норми шкідливих для здоров’я людини речовин (крім смол і нікотину) та інгредієнтів у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, якщо є підстави вважати ці речовини та інгредієнти такими, що вони: мають токсичну, мутагену або канцерогену дію; полегшують вдихання тютюнового диму; сприяють формуванню залежності у споживачів тютюнових виробів.

Крім того, законом передбачено, що у закладах громадського харчування для осіб, які не курять, відводиться не менш як 50% площі цих закладів, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.