9 селян загинули в бійці за засіб від імпотенції

У Непалі дев`ятеро людей загинули в масовій бійці жителів двох сіл за право збирати китайський кордицепс, що застосовується в народній медицині як засіб лікування імпотенції та безпліддя.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Kathmandu Post, цей гриб-паразит росте на висоті близько 4 тисяч метрів і відомий під місцевою назвою ярсагумба. Його збір приносить жителям ряду районів західного Непалу пристойний дохід. У травні й червні, коли цей гриб визріває, школи в західному Непалі закриваються, а села пустіють, оскільки майже всі місцеві жителі йдуть збирати ярсагумбу.

За даними поліції, криваве побоїще відбулося в адміністративному окрузі Мананг ще 10 червня, але через віддаленість сіл відомості про трагедію надійшли тільки днями.

Велика група молоді із сусіднього округу приїхала в гори збирати ярсагумбу, де на них напали місцеві селяни. Бійка швидко переросла в побоїще. За попередніми даними, семеро приїжджих збирачів загинули від завданих побоїв. Ще двоє зірвалися зі скелі при спробі втечі.