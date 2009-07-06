Черешня - молодильна ягода

У черешні є багато різних корисностей. Це і вітаміни А, С, В, РР, фолієва кислота і багато що ще. Але за їх кількістю вона далеко не чемпіон, а, швидше — типовий середняк. Та все ж чотири основні корисні властивості у черешні можна знайти.

По-перше, вона продовжує молодість. Бордові фрукти багаті на антиоксиданти — речовини, що виводять з організму отрути, токсини, а також зайвий холестерин. Оскільки останній — один з головних винуватців настання «хвороби старості» — атеросклерозу, то стає зрозуміло, чому черешня молодить.

По-друге, черешня позбавляє від закрепів. Це пов`язано з тим, що в ній багато харчових волокон-пектинів. Вони чистять наш кишечник і допомагають йому своєчасно очиститися від баласту. Тому черешню корисно включити в раціон тим, хто страждає закрепами.

По-третє, черешня, як і суниця, покращує кровотворення, оскільки теж багата залізом.

І по-четверте, черешня знижує тиск і знімає набряки. Цій властивості вона зобов`язана певній концентрації калію, яка має сечогінну дію: коли з організму йде надлишок рідини, знижується тиск і йдуть набряки. Тому ці ласощі будуть корисні гіпертонікам і тим, хто страждає набряками.

Кому не можна

Протипоказань у черешні, окрім індивідуальної нестерпності, немає. Зате треба бути обережним тим, хто дотримується дієти: якщо з`їсти черешні більш як 400 г і не витратити цю енергію протягом півгодини, надлишок перетвориться на жир. Але якщо з`їсте до 400 г, енергія відкладеться у вигляді глікогену в печінці і м`язах — і ви не поправитеся.

segodnya.ua