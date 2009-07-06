МОЗ не перешкоджає запровадженню нових нормативів ДАІ

Міністерство охорони здоров’я відкидає звинувачення представника УДАІ МВС про перешкоджання намірам запровадити нормативи максимально допустимої наявності алкоголю у водія на рівні 0,3 проміле.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я.

“МОЗ наголошує, що встановлення такого нормативу є компетенцією безпосередньо УДАІ МВС України”, - зазначили у прес-службі.

У міністерстві нагадали, що на виконання доручення Кабінету міністрів МОЗ провело низку робочих зустрічей різного рівня, під час яких були подані відповідні пропозиції УДАІ МВС України, які стосувалися використання на початковому етапі технічних засобів та обладнання як індикаторів наявності чи відсутності алкоголю у повітрі. Крім того, була надана аналітична інформація щодо різних підходів у різних країнах світу до визначення кількісного нормативу концентрації алкоголю (від 0,2 до 0,8 проміле в деяких країнах).

У міністерстві зазначають, що УДАІ МВС України неодноразово поінформоване, що в усіх без винятку країнах такий норматив запроваджується на законодавчому рівні.

МОЗ готове у короткі терміни взяти участь у розробці подібного законопроекту за наявності відповідного рішення УДАІ МВС України. “На сьогодні, судячи з виступів представників УДАІ МВС України, Державтоінспекція поки не визначилась щодо запровадження згаданого нормативу”,- зазначили у прес-службі.

У МОЗ нагадали, що відповідно до чинного законодавства, після проведення огляду на дорозі, а також при ДТП чи незгоді водія з інспектором ДАІ водій направляється до лікувально-профілактичного закладу для лікарського огляду.

Крім того, передбачається поряд з оглядом лікаря, проведення лабораторних досліджень для встановлення речовини, яка спричинила стан сп`яніння.

Порядок проведення лікарського огляду на стан сп`яніння і лабораторних досліджень визначені державними Стандартами та Протоколами практики, які заздалегідь розроблені та затверджені МОЗ України. Ці документи регулюють роботу саме медичних працівників. Згадані Стандарти і Протоколи перебувають у повній відповідності до сучасної світової медичної практики при визначенні станів сп`яніння.

Міністерство охорони здоров`я України звертає увагу, що світовий досвід показує необхідність затвердження нормативу концентрації алкоголю на законодавчому рівні, але визначення механізму затвердження такого нормативу знаходиться у компетенції УДАІ МВС України. При прийнятті нормативу концентрації алкоголю для водіїв транспорту, бажано ретельно вивчити питання кількісного значення такого нормативу, беручи до уваги як світовий, так і вітчизняний досвід.

Як повідомляв УНІАН, Державна автомобільна інспекція хоче встановити максимально допустиму наявність алкоголю в крові водія на рівні 0,3 проміле. Про це 2 липня на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

«Але зараз є шалений опір з боку Міністерства охорони здоров’я… Якщо буде домовленість з міністерством, то це найближчим часом буде введено в дію», - сказав він.

Говорячи про те, яким чином це буде вимірюватися, С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив: «Будуть спеціальні вимірювальні пристрої для цього. Це буде апаратний контроль. Він не залежатиме від людського фактору» (тобто унеможливить зовнішнє втручання з метою отримання певного результату – УНІАН).

Нині в Україні категорично заборонено сідати за кермо після вживання алкоголю.