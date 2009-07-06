Які каші найшкідливіші і найкорисніші?

У кашах багато вітамінів групи В, магнію, калію, цинку, селену. Все це корисні і потрібні речовини. У гречаній, вівсяній і ячній кашах багато клітковини, а вона перешкоджає виникненню закрепів. Білок в кашах середненький, за винятком гречки. У цій крупі ідеальний набір незамінних амінокислот.

"Але найбільше в кашах крохмалю, і це справжнісінька ахилесова п`ята всіх круп, - говорить Олександр Міллер, лікар-дієтолог, кандидат медичних наук. - Вони на 70-85% складаються з цієї речовини, що перетворюється в травній системі в солодку глюкозу. Майже вся вона всмоктується в кров. І чим легше відбувається вивільнення глюкози з продукту, тим швидше вона засвоюється і тим шкідливіший продукт: він більше підвищує цукор в крові і сильніше сприяє утворенню жиру. У результаті це приводить до ожиріння і цукрового діабету".

Щоб розділити всі продукти залежно від того, як вони підвищують цукор, медики придумали спеціальний показник - ГІ (глікемічний індекс). Найшкідливіший продукт - сироп глюкози, у нього індекс 100. Все їстівне, залежно від ГІ, ділять на три групи: у шкідливих продуктів індекс вищий за 70 (вживати їх потрібно якомога рідше - вони швидко підвищують глюкозу в крові), у помірних продуктів ГІ - від 56 до 69, а у хороших – менш як 55. Навіть найкращі каші - вівсянка, гречка і рисова з довгого зерна - знаходяться, по суті, на межі між корисними і помірними продуктами. І це означає, що об’їдатися не варто.

Найулюбленіша у нас каша - найшкідливіша. У манці багато крохмалю, і ГІ у неї зашкалює, а білка, вітамінів, мінералів у ній мало. Манка взагалі особлива крупа, по суті, це побічний продукт, що утворюється при виробництві пшеничного борошна. Після помелу завжди залишається 2% дрібних скалок зерна, які лише трохи більші борошняного пилу, - це і є манка.

Рис близький по "корисності" до манки. Правда, є декілька видів реально корисного рису. Коричневий рис не шліфують, і він зберігає коричневу висівковоподібну оболонку, в якій зосереджені вітаміни В1, В2, Е і РР. Непоганий довгий рис, він менше розварюється, і у нього низький ГІ.

Рейтинг каш.

Низький ГІ (до 55):

гречана каша - 54

вівсяна каша - 54

рис довгий - 41-55.

Середній ГІ (56-69):

рис коричневий - 50-66

каша із звичайного рису - 55-69 (іноді до 80)

рис басматі - 57

вівсяна каша швидкого приготування - 65.

Високий ГІ (більш як 70):

манна каша - 81.

novostey.com