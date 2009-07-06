Відмова від куріння миттєво покращує здоров'я

Надихаюча новина для тих, хто планує кинути палити — після того, як ви покінчите із шкідливою звичкою, ваше здоров`я покращає практично миттєво. Так стверджують американські дослідники. А що вже говорити про красу?

Здоров`я людей, що кинули палити, починає поліпшуватися майже миттєво, показало дослідження, проведене ученими Гарвардської медичної школи в Бостоні серед 100 тисяч жінок за період з 1980 по 2004 рр. За даними дослідження, протягом п`яти років небезпека смерті, по якій би то не було причині, знижується на 13%. Протягом 20 років небезпека смерті для колишнього курця не зростає.

Дослідження також наводить причини, по яких краще не починати палити. Смертність під час дослідження серед жінок, які почали палити в 17 років, була вища, ніж серед тих, хто придбав цю шкідливу звичку в 26 років і пізніше. На думку таблоїдів, ця новина надихне тих курців, які хочуть позбавитися від цієї звички.

Позитивний ефект виявляється протягом перших п`яти років в 61% випадків стосовно ішемічної хвороби серця, в 42% випадків стосовно інсульту, в 21% випадків стосовно раку легенів.

kleo.ru