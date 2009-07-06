Львівщина: у лікарнях лишаються 64 особи із харчовим отруєнням

На стаціонарному лікуванні залишаються 64 особи (57 дітей та 7 дорослих), яких із харчовим отруєнням зняли з потяга під час повернення до Києва після оздоровлення у закарпатському санаторії "Перлина Карпат".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, у Львові знаходяться 60 осіб (12 дітей відпущені під відповідальність батьків), у Тернополі та в Хмельницькому – по 2 дітей.

Хворі перебувають у стані середнього ступеня важкості. Фахівцями міських СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня о 23.55 з пасажирського потяга №82 „Ужгород - Київ” до обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" були госпіталізовані 72 особи - 65 дітей віком від 8 до 17 років і 7 дорослих.

Ще через кілька годин, о 01.44 5-го липня, у Тернополі до обласної дитячої лікарні були госпіталізовані 2 дітей та о 03.55 - у Хмельницькому до інфекційної лікарні - 2 дітей, які опісля оздоровлення їхали з санаторію „Перлина Карпат”, що у селі Карпати Мукачівського району Закарпаття до Києва. Всього по маршруту слідування потяга були госпіталізовані 76 осіб (69 дітей і 7 дорослих).

Із санаторію їхали 256 осіб (240 дітей та 16 супроводжуючих), де їм напередодні виїзду видали сухий пайок.