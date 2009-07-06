Кожен другий працюючий мешканець Росії - хворий

Міністерство охорони здоров`я і соціального розвитку Росії підбило підсумки загальної диспансеризації 2006-2008 року: кожен другий працюючий громадянин країни хворий і має потребу в лікуванні, але не знає про це.

"Захворювання первинно виявлено у кожного другого працівника, що пройшов обстеження. І всі ці люди вважали себе до диспансеризації абсолютно здоровими", - повідомила у своїй доповіді директор департаменту організації медичної допомоги та розвитку охорони здоров`я Мінздоровсоцрозвитку Ольга Кривонос.

Загальне число виявлених первинних хворих серед працюючих у 2008 році виявилося на 15,1% більше, ніж роком раніше, - 2 млн 365 тисяч осіб. При цьому з великим відривом лідирують хвороби ендокринної системи, розлади харчування та всілякі порушення обміну речовин (532 тис. чол.), потім йдуть хвороби системи кровообігу (422 тис. чол.), сечостатевої системи (329 тис. чол.).

У підсумку визнати абсолютно здоровими у минулому році медики змогли лише 22,6% обстежених, другу групу (не хронічні захворювання) - 16,6%, третю групу (хронічні, але не сильно запущені) - 58,9%, четверту групу (важко хворі) - 1,8% і п`яту групу (фактично інвалідизовані внаслідок захворювання громадяни) - 0,06%.

Ці показники набагато вищі даних минулих років, хоча цей факт швидше треба розглядати як позитивний, зазначила Ольга Кривонос. Справа у тому, що в 2008 році вперше цифри стали більш-менш відповідати дійсності, так як майже половина задіяних у програмі диспансеризації лікувальних установ (6,5 тис. стаціонарів) отримали всю необхідну для повної диспансеризації техніку та витратні матеріали.

У цілому результати дослідження показників здоров`я 13 млн 502 тисяч працюючих росіян (понад 90% від запланованого обсягу), наочно продемонстрували, що стан здоров`я найбільш дієздатної частини нації залишає бажати багато кращого, зазначається у доповіді.

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