В’язання дитячих речей ефективно знімає стрес

Один з ефективних методів боротьби зі стресом, що не вимагає участі фахівців-психотерапевтів або прийому медикаментозних препаратів, – це рукоділля.

Позитивний вплив рукоділля на стан нервової системи пов`язаний з тим, що у момент шиття або в’язання людина повністю віддається роботі. Процес будь-якого рукоділля досить копіткий, а тому ніяким стороннім думкам просто не вдається лишатися у голові. Спробуйте що-небудь зв`язати або вишити, думаючи при цьому про свої неприємності з дітьми або на роботі, і ви тут же виявите, що ваше рукоділля зіпсоване.

Багато жінок, яким лікарі радять займатися рукоділлям для зняття стресу, нарікають на те, що сам процес рукоділля викликає у них стрес. Якщо з вами відбувається щось подібне, то кращим видом рукоділля для вас буде якраз в’язання, оскільки будь-які помилки, допущені в процесі легко виправити. Розпустити пару рядів – це зовсім не те ж саме, що розпорювати неправильно зшиту тканину або правити вишивку.

Найпростішим же видом в’язання дитячих речей.

По-перше, дуже швидко настає помітний результат докладених зусиль, а це не може не радувати.

По-друге, таке в’язання не монотонне, як, приміром, для дорослих .

psyhotests.ru