В Черкасах немовлят почали лікувати музикою

У відділенні новонароджених та недоношених дітей Черкаської обласної лікарні розпочали застосовувати музикотерапію для лікування немовлят.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації, на думку завідувача відділення новонароджених та недоношених дітей Черкаської обласної лікарні Ірини БОЙЧЕНКО, яка є ініціатором застосування нової методики, недоношеним дітям музика допомагає швидше розвиватися та одужувати, набирати вагу. Вона заспокоює малюків, дарує приємні емоції.

По-особливому сприймають музику діти, які з різних причин перебувають у відділенні без маминого піклування, адже для малюків це ще один відчутний прояв турботи, усвідомлення того, що вони не одинокі, - відзначає медик.

Серед звукової палітри, яку використовують для немовлят – мелодії живої природи: ранковий спів птахів, плескіт води, шум лісу, морського прибою, дощу. Музику малятам включають після годування та процедур.

За словами І.БОЙЧЕНКО, основним для виходжування недоношених дітей залишається, медикаментозне і апаратне лікування, але в комплексі з музичною терапією ці результати здатні суттєво покращитися.