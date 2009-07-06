Україні серйозно загрожують техногенні катастрофи

В Україні існує високий ступінь ймовірності повторення масштабних техногенних катастроф, подібних до Алчевської.

Такі дані експертного опитування, проведеного Агентством моделювання ситуацій (АМС) серед учасників ринку ЖКГ у регіонах, назвав УНІАН директор АМС Віталій БАЛА.

«Експерти галузі ЖКГ, представники бізнесу, що працюють на регіональному рівні, майже одноголосно говорять про те, що готовність галузі до опалювального сезону є вкрай низькою: зусилля держави – недостатні, а ймовірність повторення техногенних катастроф типу Алчевської – досить висока. При цьому експерти говорять, що подібні аварії можливі у досить значній кількості міст (10-30). Проте масового характеру набудуть віялові відключення централізованих систем опалювання по всій Україні», - відзначив експерт.

На думку В.БАЛИ, подібні результати опитування свідчать про те, що зусилля держави з підготовки до зимового опалювального сезону сприймаються учасниками ринку як недостатні і значною мірою – показові.

«Деякі опитані експерти відверто заявляють, що взимку розраховують на теплу погоду і автономні системи опалювання. При цьому упевнено заявляють, що в розпал виборчої кампанії опікуватися реформою ЖКГ в уряді просто нікому», - вважає він.

Опитування було проведений Агентством моделювання ситуацій з 1 по 4 липня серед експертів і представників бізнес-структур, що працюють на ринку ЖКГ. В опитуванні взяли участь 54 експерти з різних регіонів України.