Донеччина: 95% жінок мають йодний дефіцит

У Донецьку 95% жінок, що обстежуються в регіональному Центрі охорони материнства і дитинства мають йодний дефіцит. Про це йшла мова на зустрічі заступника голови Донецької облдержадміністрації Олени ПЕТРЯЄВОЇ та регіональним координатором ЮНІСЕФ, доктором медичних наук Мариною МАМЕНКО. Зустріч була присвячена питанню реалізації у області профілактичних програм з подолання йододефіциту.

Також було сказано, що за даними МОЗ України майже 9500 дітей від народження до 17 років, а це приблизно 13% всіх дітей в Донецькій області, страждали на захворювання щитовидної залози у 2008 року. За вибірковим опитуванням населення, було виявлено, що більшість людей знають про проблему йододефіциту, але пов`язують її тільки із захворюваннями щитовидної залози, тому вважають це проблемою хворих людей, не знають про реальний стан йододефіциту в Україні або применшують його.

У рамках реалізації профілактичної програми плануються заходи щодо включення до планів соціально-економічного розвитку донецького регіону додаткових коштів на придбання йодованої солі в лікувально-профілактичних, дошкільних і навчальних закладах області.