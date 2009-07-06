Медики оглянули 240 дітей-пасажирів поїзда "Ужгород-Київ"

Медпрацівники залізниці оглянули 240 дітей-пасажирів поїзда №82 "Ужгород-Київ", який поверталися додому після оздоровлення в закарпатському санаторії "Перлина Карпат". Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, залізничники оперативно відреагували на ситуацію з масовим отруєнням дітей, коли 4 липня о 22.20 від начальника поїзда №82 у медпункт станції "Львів-головний" надійшла інформація про масове отруєння дітей-пасажирів поїзда.

З моменту прибуття поїзда на станцію "Львів" було організовано надання медичної допомоги дітям і особам, що їх супроводжують, а також проведений комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів. Зокрема, з 23.00 усіх дітей, які прибули поїздом №82 "Ужгород-Київ" на станцію "Львів-головний", оглянули працівники медичної служби Львівської залізниці і лікарі швидкої медичної допомоги Львова. У цілому на станції "Львів-головний" працювало 8 медичних бригад постійної готовності у складі 24 медичних працівників. Було надіслано термінове повідомлення про надзвичайну ситуацію до МОЗ України.

З ознаками гострої кишкової інфекції (гастроентероколіту) 72 особи були госпіталізовані до Львівської обласної клінічної лікарні, на момент госпіталізації 4 дітей перебували у тяжкому стані. Двоє дітей були госпіталізовані до лікарні м. Тернопіль і 2 - м. Хмельницький.

Крім того, згідно з повідомленням, на всіх станціях проходження поїзда були організовані лікарський-фельдшерські бригади. У Козятині до поїзда приєдналася бригада медичних працівників, які надавали допомогу і спостерігали за станом дітей. Також лікарі надали інформацію про стан здоров`я дітей на кінцеву станцію для більш оперативної допомоги.

На час прибуття поїзда на станцію "Київ-пасажирський" було організовано три лікарсько-фельдшерські бригади і посилено медичний пункт вокзалу, поїзд з дітьми також зустрічали епідеміологи. Шестеро дітей були госпіталізовані до міської дитячої інфекційної лікарні в Києві. Всім госпіталізованим призначено лікування. Батьки 18 дітей у письмовій формі відмовилися від госпіталізації.

Попередній діагноз хворих дітей - гостра кишкова інфекція.

За даними фахівців, розглядаються декілька версій отруєння: сніданок або обід в санаторії «Перлина Карпат» або сухий пайок, який діти одержали в санаторії.

На ранок 6 липня стан всіх госпіталізованих дітей і дорослих характеризується позитивною динамікою. Дітей, батьки яких відмовилися від госпіталізації, сьогодні відвідають педіатри залізничних лікарень.

Нагадаємо, що 240 дітей - жителі Києва і 16 дорослих, що їх супроводжували (вихователі і викладачі), о 18.30 4 липня виїхали зі станції "Карпати" Мукачівського району Закарпатської області (там діти відпочивали з 21 червня 2009 року в санаторії «Перлина Карпат»). Під час подорожі у дітей з`явилися ознаки захворювання шлунково-кишкового тракту.