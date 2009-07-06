Франція надала допомогу тернопільським лікарням

Тернопільщина отримала благодійну допомогу від Французької національної спілки учасників бойових дій UNC-AFN.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, представники UNC-AFN передали 17 функціональних ліжок для Тернопільської райлікарні, 90 ліжок та 80 інвалідних візків.

Благодійна допомога надійшла в рамках співпраці Французької національної спілки учасників бойових дій UNC-AFN та місцевого фонду ім.Арсена Монастирського. Зокрема у лютому 2009 французи вже надали функціональні ліжка, інвалідні візки, ходуни та одяг для лікувальних та соціальних закладів Тернопільщини. Під час зустрічі з представниками UNC-AFN в облдержадміністрації заступник голови ТОДА Федір ШЕВЧУК подякував меру французького міста Гардсвілєр Марселю СТРУБЕЛЮ та всім доброчинцям, які долучилися до передачі на Тернопільщину благодійної допомоги, а також представникам UNC-AFN.

“Дякую за справу, яку ви робите, керуючись принципами гуманізму та любові до ближнього. Сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватися, а добрі справи – примножуватися“”, – сказав Ф.ШЕВЧУК. Також він передав представнику французької делегації подарунки та грамоту-подяку голови облдержадміністрації.