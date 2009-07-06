На Донеччині виписали 20 госпіталізованих дітей

У Донецькій області з лікарень виписано всіх 20 дітей, яких 3 липня було госпіталізовано з дитячого оздоровчого центру «Сонячний берег» із харчовим отруєнням.

Як повідомили УНІАН у обласній санепідемстанції, з 20 дітей, які поступили до лікувальних закладів Першотравневого району Донецької області й міста Маріуполя, п`ятеро були виписані 4 липня. Решта 15 дітей виписано з лікарень 5 липня в задовільному стані для медичного спостереження в амбулаторних умовах.

В облСЕС підкреслили, що за минулу добу нових випадків або підозри на гострі кишкові інфекції серед дітей у дитячому центрі «Сонячний берег» ВАТ «Точмаш», розташованому в смт Ялта Першотравневого району Донецької області, не зареєстровано.

Протиепідемічні й дезинфекційні заходи проводяться за розробленим планом, запевнили лікарі-епідеміологи.

За інформацією прес-служби Донецької обласної прокуратури, в оздоровчому центрі зараз йде прокурорська дослідча перевірка, очікуються результати аналізів і експертиз, за результатами яких і буде винесено відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в лікарні Першотравневого району Донецької області й м. Маріуполя з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 20 дітей віком 10-14 років. Усі постраждалі відпочивали в дитячому оздоровчому центрі «Сонячний берег» (смт Ялта), що належить ВАТ «Точмаш» (м. Донецьк).