СЕС закриє санаторій «Перлина Карпат»?

Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна служба вирішує питання про закриття санаторію «Перлина Карпат» у зв’язку з масовим харчовим отруєнням дітей, які там відпочивали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, при проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження комунального підприємства «Санаторій «Перлина Карпат» Закарпатської обласної ради було встановлено порушення санітарних норм і правил щодо прийому дітей та початку роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Директором санаторію розпочато роботу дитячого закладу відпочинку без акту прийому та комісійного висновку з дозволом на початок роботи. Прийом дітей не погоджено з Мукачівською районною санепідстанцією, комнтатували в прес-службі.

Під час перевірки виявлено порушення правил зберігання рибних продуктів, масла солодко-вершкового. Порушено правила зберігання сирих овочів в овочевому цеху. За результатами обстеження вже зупинено експлуатацію харчоблоку.

Відібрані зразки на комплекс санітарно-бактеріологічних, токсикологічних, вірусологічних досліджень. Результати 10 експрес досліджень молочної продукції на ротавіруси – від’ємні. Проводиться вивчення шляхів отримання харчових продуктів та сировини.

Справа передана до Мукачівської міської прокуратури, повідомили у прес-службі МОЗ України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня о 23.55 з пасажирського потяга №82 „Ужгород - Київ” до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" були госпіталізовані 72 особи - 65 дітей віком від 8 до 17 років і 7 дорослих.

Ще через кілька годин у Тернополі були госпіталізовані 2 дітей та у Хмельницькому - 2 дітей, які опісля оздоровлення їхали з санаторію „Перлина Карпат” до Києва.

Решта дітей та супроводжуючих дорослих у кількості 180 осіб доїхали до Києва, де ще 6 дітей були госпіталізовані.