Лікувальні грязі Криму коштують 11 млрд доларів

Повна вартість усіх запасів лікувальних грязей на території Автономної Республіки Крим у місцевих цінах становить 27,3 млрд. грн. (5,4 млрд. дол. США), у світових цінах - 55,4 млрд. грн. (10,97 млрд. дол. США).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК.

За даними прес-служби, незважаючи на значні запаси, лікувальні грязі освоюються в невеликих обсягах. Постійно розробляється тільки Сакське родовище, де видобуток грязі ведеться в Східному басейні. Раніше розроблялося ще й Чокракське родовище.

Щорічно в Криму видобувається близько 3,0-4,0 тис. тонн лікувальної грязі й 15,0 тис. куб. м ропи, яка використовується в оздоровницях і лікарнях Південного берега Криму, міст Євпаторії, Саки, Бахчисараю, Феодосії, Судака, Сімферополя й Севастополя.

На території Криму налічується 35 соляних озер. Запаси лікувальної грязі становлять 23,4 млн. куб. м, із яких 16 млн. куб. м (68%) знаходяться в трьох озерах Керченського півострова (Ленінський район - Чокракське, Тобечикське, Узунларське), 4,4 млн. куб. м (19%) - у двох басейнах Сакського лікувального озера (Сакський район), близько 3,0 млн. куб. м (13%) - в озері Джарилгач (Чорноморський район).