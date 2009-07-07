Британські хірурги здійснюють 11 грубих помилок в день

Британські хірурги щодня здійснюють в середньому 11 серйозних помилок, що завдають збитку здоров`ю пацієнтів. За останні п`ять років кількість таких помилок зросла на 28 відсотків. При цьому Національна система охорони здоров`я часто не повідомляє про подібні події, тому їх реальна кількість може значно перевищувати вказані величини. Такі дані привели на засіданні британського парламенту члени Партії ліберальних демократів, повідомляє Daily Mail.

Найбільш частими з серйозних помилок хірургів стають забуті в тілах хворих інструменти, пошкодження здорових органів при втручаннях і неправильне дозування ліків під час операцій.

Число забутих інструментів зросло за п`ять років на 13 відсотків і склало в 2008 році 722 штуки. За ті ж п`ять років хірурги стали травмувати на 33 відсотки більше здорових органів (2 817 випадків минулого року). Загальне число помилок за п`ять останніх років склало 17 921; за цей термін воно збільшилося на 28 відсотків і склало в 2008 році 4 161, або близько 11 в день.

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