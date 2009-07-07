Секрети зеленого чаю

Що приховує в собі зелений чай? Зелений чай - це рослина, яка не тільки запобігає утворенню ракових кліток, але і допомагає запобігти виникненню серцево-судинних захворювань, благотворно впливає на процеси метаболізму в організмі. Зелений чай багатий речовинами, які сприяють оновленню кровоносних судин. Завдяки зеленому чаю, якщо випивати 5 чашок в день, можна втратити 70-80 калорій!!!

Як встановили іспанські учені 2-3 чашки зеленого чаю в день здатні загальмувати розвиток раку. Китайці запевняють, що якщо щодня пити зелений чай, знижується можливість захворіти раком шлунку і печінки, японці додають, що 10 чашок чаю в день захищає серце від всіх нездужань. Але при всьому цьому учені не рекомендують зелений чай вагітним.

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