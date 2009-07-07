Сміх зміцнює імунну систему

Сміх допомагає людині зберігати здоров`я, зміцнює її імунну систему, а також дозволяє відчувати себе щасливою. Такий висновок опитування громадської думки, який провела у Великобританії компанія "Мальтезрс", повідомляє Newsru.com.

В ході досліджень 81 відсоток респондентів заявив, що сміх допомагає їм "бути щасливими", а для 50 відсотків веселий жарт - відмінний спосіб зняти стрес.

У свою чергу, британські медики радять людині сміятися не менш як 30 разів на добу. Це дозволить підтримувати здоров`я, краще працювати і зберігати хороші особисті стосунки з близькими і знайомими.

Для того, щоб підтримувати хорошу форму, вони радять постійно шукати в життєвих ситуаціях веселий бік, а також якомога більше посміхатися життю.

newsru.com