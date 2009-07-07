Kесарів перетин погіршує ДНК малюка

Шведські медики знайшли пояснення тому, чому у дітей, що з`явилися на світ з допомогою кесарева перетину, вища ймовірність таких імунологічних захворювань як астма, рак і діабет. Вони визначили, що маса ДНК білих кров`яних тілець у цих дітей відрізняється від ДНК малюків, що народилися звичайним шляхом. Про це написала газета "Свенська дагбладет".

Поясненням різному програмуванню ДНК може бути те, що діти, що з`явилися на світло звичайним шляхом, поступово випробовують зростаючий стрес, який повністю розкриває захисну систему організму дитини під час пологів. Разом з тим, як деякі гени в ДНК відкриваються, інші - закриваються.

Учені Каролінського інституту вивчали білі кров`яні тельця в пуповині дітей після кесарева перетину і виявили зміни в їх ДНК. Медики бачили відмінність в програмуванні ДНК між двома групами новонароджених в перші два дні їх життя.

"Те, що кесарів перетин має вплив на ДНК, - революційне відкриття. Раніше ми говорили про короткострокові ризики для матері і дитини", - заявив професор Мікаел Норман.

likar.info