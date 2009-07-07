Львівщина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 22 дитини

22 дитини, які проходили курс оздоровлення в санаторії «Конвалія» в селі Станиля Дрогобицького району Львівщини, були госпіталізовані протягом минулої доби та сьогодні вночі до інфекційного відділення Дрогобицької районної лікарні. Всім дітям поставлено діагноз “гостра кишкова інфекція”.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, до лікарні потрапили діти віком від 8 до 17 років, більшість з яких приїхали з міста Біла Церква Київської області. Стан дітей – середньої тяжкості.

У даний час фахівці районної СЕС здійснюють обстеження дітей, на бактеріологічний аналіз взято 25 проб питної води та продуктів харчування, які вживали діти.

Проводиться обстеження інших дітей, які відпочивають у санаторії.

Як повідомлялося, 4 липня цього року сталося масове харчове отруєння дітей з м. Києва, які відпочивали у санаторії «Перлина Карпат» Закарпатської області і потягом поверталися додому. Загалом були госпіталізовані 76 осіб.