Смородина - природна аптека

Чи знаєте ви про те, що денну потребу людини у вітаміні С можна задовольнити, з`ївши всього 35-40 ягід чорної смородини? А про те, що вітамін Е, яким теж багата смородина, називають вітаміном молодості? А ще про те, що в смородині виявлені сильні фітонциди, що вбивають ряд вірусів, зокрема вірус грипу? Виходить, що у нас в садах не просто кущі із смачними ягодами, з яких ми варимо вариво, а ціла природна аптека.

Плоди чорної смородини - цінний полівітамінний засіб. Свіжі і перероблені ягоди (сік, варення, протерті плоди з цукром і ін.) рекомендуються ослабленим людям, що перенесли важкі захворювання, дітям, особам літнього і старечого віку.

* Сік, морс, кисіль, желе з ягід чорної смородини мають освіжаючі властивості і рекомендуються хворим, що лихоманять.

* Свіжі і перероблені плоди мають потогінну і сечогінну дію.

* Черносмородіновий сок з медом радять пити при бронхітах і ларингіті, що супроводжуються кашлем і охриплістю.

* Сік чорної смородини корисний при гастритах із зниженою кислотністю.

* У відварі з гілок з листям купають дітей, хворих золотухою.

* Лікувальне застосування ягід червоної і білої смородини невелике. Свіжі плоди, а також продукти їх переробки покращують апетит, підвищують засвоюваність харчових речовин, дещо підсилюють перистальтику кишечника.

* Сік володіє освіжаючим смаком і особливо рекомендується хворим, що лихоманять. У народі його вживають і як потогінний засіб.

* Сік червоної смородини вважають корисним при сечокам`яній хворобі, оскільки він сприяє виведенню уратів (солей сечової кислоти).

УВАГА!

Чорна смородина протипоказана при підвищеній чутливості до цієї рослини, при гастритах і виразковій хворобі.

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