У Росії зареєстровано товариство православних лікарів

Загальноросійська громадська організація "Товариство православних лікарів Росії" (ТПЛР) одержала реєстрацію Міністерства юстиції. Реєстраційні документи одержав в міністерстві представник Відділу по церковній добродійності і соціальному служінню Російської православної церкви.

Як повідомляє "Седмиця.Ru", рішення про створення ТПЛР було ухвалене в 2007 році на I Всеросійському з`їзді православних лікарів в Білгороді представниками 49 єпархій РПЦ. У тому ж році патріарх Алексій II благословив діяльність товариства, надавши йому ім`я святителя Луки.

ТПЛР було створене з метою об`єднати регіональні товариства православних лікарів для того, щоб привнести християнські цінності в російську медицину і поліпшити медичну допомогу населенню.

Членами ТПЛР можуть стати громадяни Російської Федерації, що досягли 18 років, розділяли статутні цілі товариства і мають медичну освіту, а також юридичні особи (об`єднання православних лікарів), що розділяють ті ж цілі.

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