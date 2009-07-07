Кава захищає від недоумства

Американські учені довели, що п`ять чашок кави в день можуть усунути проблеми з пам`яттю у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

На початку цього року фінські і шведські дослідники зробили той же висновок, проте він був заснований всього лише на соціологічному опитуванні. Фахівці Флоридского університету пішли далі.

Учені припустили, що кофеїн не дозволяє розвинутися запальним процесам в головному мозку, які є причиною надлишку бета-амілоїдних білків.

Раніше ті ж дослідники показали, що якщо молода миша приймає кофеїн, її шанси на старече недоумство знижуються.

Фахівці переходять до експериментів на людях і попереджають, що їх попередні висновки не варто трактувати як керівництво до дії. 500 міліграм кофеїну позитивно відіб`ються на здоров`ї далеко не кожної людини. У групі ризику - вагітні жінки і люди з високим кров`яним тиском.

compulenta.ru