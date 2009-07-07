В "Артеку" триває зміна для дітей з функціональними обмеженнями

Київ. 6 липня. УНІАН. В Міжнародному дитячому центрі «Артек» триває спеціалізована зміна для дітей з функціональними обмеженнями.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту, наприкінці червня розпочалась Х спеціалізована зміна «Повір у себе, і в тебе повірять інші», яка триватиме в рамках VІ тематичної зміни «Міжнародний кінофестиваль «Артек»». Цього року участь у ній беруть участь 300 дітей з функціональними обмеженнями зі всіх регіонів України.

Крім того, в рамках VІ тематичної зміни пройде спартакіада "Повір у себе" для дітей з функціональними обмеженнями, організаторами якої виступили Мінсім’ї, Центр фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт". Діти змагатимуться у таких дисциплінах як баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, греко-римська та вільна боротьба, а також голбол (спеціальна гра для дітей з вадами зору).