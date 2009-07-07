Львівщина: через масові отруєння перевірять усі дитячі табори

У Львівській області у зв‘язку з випадками масових харчових отруєнь дітей будуть проведені перевірки у всіх дитячих таборах і санаторіях, де відпочивають діти.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга КУЛИК, зараз готується розпорядження голови ОДА про санітарні перевірки усіх таборів у Львівській області, де відпочивають діти.