Львівщина: через масові отруєння перевірять усі дитячі табори

13:21, 07 липня 2009
Країна
0

Розпорядження ОДА

У Львівській області у зв‘язку з випадками масових харчових отруєнь дітей будуть проведені перевірки у всіх дитячих таборах і санаторіях, де відпочивають діти.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга КУЛИК, зараз готується розпорядження голови ОДА про санітарні перевірки усіх таборів у Львівській області, де відпочивають діти.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter